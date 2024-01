Avolta gründet Joint Venture mit Corporación America Airports

Basel (awp) - Gemeinsam mit dem an der New Yorker Börse gelisteten Firma mit Sitz in Luxemburg wolle man Duty-Free-Läden entwickeln, implementieren und betreiben, "die das Gesamterlebnis am Flughafen deutlich verbessern", teilte Avolta am Mittwoch mit.

Die Partnerschaft verfolgt laut den Angaben einen datengesteuerten Ansatz. "Wir wollen jeden Aspekt des Kundenerlebnisses und des Flughafenbetriebs untersuchen und durch Integration und Zusammenarbeit Verbesserungsmöglichkeiten identifizieren", wird CAAP-CEO Martin Eurnekian in der Mitteilung zitiert. Auf diese Weise wolle man den Passagieren "eine nahtlose und personalisierte Reise" ermöglichen.

Das beinhalte ein neues Geschäftsmodell, bei dem "die kombinierte Expertise des Duty-Free-Detailhandels und des Flughafenmanagements als Master-Konzessionär für den Reisedetailhandel" genutzt werde. Die Unternehmen gehen zudem davon aus, dass sie durch ihre Zusammenarbeit "ihren Einfluss verstärken und einen grösseren Beitrag zu nachhaltigen Praktiken leisten können".

CAAP bezeichnet sich als "führenden privaten Flughafenbetreiber". Das Unternehmen mit Sitz in Luxemburg verwaltet insgesamt 53 Flughäfen in Argentinien, Armenien, Brasilien, Ecuador, Italien und Uruguay. Letzteres wird quasi zum "Versuchskaninchen" für die Zusammenarbeit auserkoren, wie der Mitteilung zu entnehmen ist: "Uruguay wurde strategisch als Testgebiet ausgewählt, um in einem kontrollierten Umfeld mit neuen Ideen und Prozessen zu experimentieren", so die Mitteilung. Erfolgreiche Ergebnisse würden danach auch auf Flughäfen in anderen Ländern übertragen.

