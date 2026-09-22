Avolta erweitert Gastronomieangebot an drei Flughäfen in Hawaii

Basel (awp) - Avolta hat eine Zusammenarbeit mit dem Verkehrsministerium des US-Bundesstaats Hawaii bekanntgegeben. Der Reisedetailhändler wird an den drei Flughäfen Daniel K. Inouye, Lihue und Kahului neue Gastronomiekonzepte mit regionalen Zutaten und lokalen Partnern umsetzen.

Ziel ist es, das kulinarische Angebot an den drei Standorten stärker an der hawaiianischen Küche auszurichten, wie Avolta in einer Mitteilung vom Dienstag schrieb.

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