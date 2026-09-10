Avolta eröffnet erstes Hybridkonzept am Flughafen Brasília

Basel (awp) - Avolta erweitert sein Angebot am Flughafen Brasília um zwei neue Gastronomiekonzepte. Der Reisedetailhändler lanciert mit der Johnnie Walker Bar sein erstes hybrides Retail- und Gastronomiekonzept in Brasilien.

Zudem eröffnet Avolta das Vista Corona, das auf die bekannte Biermarke setzt, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

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