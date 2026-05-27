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27.05.2026 18:39:36

Avolta erhält Zwölfjahresvertrag am US-Flughafen Norfolk

Avolta
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Basel (awp) - Der Reisedetailhändler und Gastronomiebetreiber Avolta hat am Flughafen Norfolk im US-Bundesstaat Virginia einen neuen Vertrag mit einer Laufzeit von zwölf Jahren erhalten. Vorgesehen sind neun neue Verkaufs- und Gastronomiestandorte, darunter vier sogenannte Hybridkonzepte, die Einkauf und Verpflegung kombinieren.

Mit dem Konzept will Avolta die verfügbaren Flächen effizienter nutzen und gleichzeitig die Ausgaben pro Passagier erhöhen, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte. Angeboten werden sowohl bekannte nationale Marken als auch lokale Konzepte aus der Region Coastal Virginia.

Avolta ist bereits seit knapp 30 Jahren am Norfolk International Airport tätig. Der neue Vertrag verlängert die langjährige Zusammenarbeit mit der Flughafenbetreiberin Norfolk Airport Authority.

to/ls

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