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22.06.2026 18:39:36

Avolta erhält Zehnjahresvertrag am Flughafen Orlando

Avolta
50.50 CHF -1.95%
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Basel (awp) - Avolta hat einen Zehnjahresvertrag für den Betrieb von Reisehandel und Gastronomie am Flughafen Orlando International in den USA erhalten. Der Vertrag umfasse Gastro- und Verkaufsflächen von mehr als 1800 Quadratmetern, teilte der Reisedetailhändler am Montagabend mit.

Unter anderem wird Avolta im Rahmen des neu unterzeichneten Vertrags eine moderne Food Hall sowie fünf neue Detailhandelsgeschäfte mit lokalen Konzepten betreiben. Damit stärke die Gruppe die langfristige Präsenz an Floridas verkehrsreichstem Flughafen, wo jährlich knapp 58 Millionen Passagiere verkehren.

awp-robot/mk/cg

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