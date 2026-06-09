Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
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09.06.2026 18:54:36
Avolta erhält Verlängerung für Betrieb der Läden am Flughafen Phoenix
Basel (awp) - Avolta kann die Zollfreiläden am Flughafen in Phoenix weiter betreiben. So wurde der Vertrag für den Betrieb der Läden am Flughafen Phoenix Sky Harbor International Airport (PHX) um acht Jahre verlängert.
Der Vertrag betrifft Ladenflächen von insgesamt 1400 Quadratmetern, wie der Reisedetailhändler am Dienstag mitteilte. Diese befinden sich am Terminal 4, dem laut Avolta meistgenutzten des Flughafens.
cf/
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