Avolta erhält Neunjahres-Vertrag für 26 Geschäfte an Istanbuler Flughafen

Basel (awp) - Der Reisedetailhändler Avolta kann seine Präsenz in der Türkei ausbauen. Er hat einen Neunjahres-Vertrag für den Betrieb von 26 Gastronomiegeschäften am Sabiha-Gökçen-Flughafen in Istanbul abgeschlossen, wie Avolta am Mittwoch mitteilte.

Dabei könne Avolta seine bereits bestehenden Gastronomiegeschäfte am Flughafen weiterführen und vier weitere Standorte eröffnen. Mit dem Vertrag baue das Unternehmen seine Partnerschaft mit Malaysia Airport als Besitzer des türkischen Flughafens weiter aus.

Im Einklang mit der Strategie habe man die gastronomischen Einrichtungen mit technologischen Lösungen für die Reisenden wie Vorbestellungen und QR-basierte Bestell- und Zahlungsplattformen ausgestattet. Das Angebot umfasse renommierte Marken wie KFC und Starbucks, gehe aber auch auf lokale Bedürfnisse ein.

tp/tv