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05.08.2026 18:39:36

Avolta erhält Duty-Free-Vertrag am Flughafen Kalkutta

Avolta
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Basel (awp) - Avolta hat einen siebenjährigen Duty-Free-Vertrag für den Netaji Subhash Chandra Bose International Airport in Kalkutta in Indien erhalten. Der Reisedetailhändler wird dort sechs Duty-Free-Geschäfte betreiben, davon zwei im Abflug- und vier im Ankunftsbereich.

Damit werde die Präsenz im indischen Reisehandel über den Flughafen in Bangalore hinaus weiter ausgebaut, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit.

cf/ls

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