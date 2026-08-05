Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
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05.08.2026 18:39:36
Avolta erhält Duty-Free-Vertrag am Flughafen Kalkutta
Basel (awp) - Avolta hat einen siebenjährigen Duty-Free-Vertrag für den Netaji Subhash Chandra Bose International Airport in Kalkutta in Indien erhalten. Der Reisedetailhändler wird dort sechs Duty-Free-Geschäfte betreiben, davon zwei im Abflug- und vier im Ankunftsbereich.
Damit werde die Präsenz im indischen Reisehandel über den Flughafen in Bangalore hinaus weiter ausgebaut, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit.
cf/ls
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