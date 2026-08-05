Avolta erhält Duty-Free-Vertrag am Flughafen Kalkutta

Basel (awp) - Avolta hat einen siebenjährigen Duty-Free-Vertrag für den Netaji Subhash Chandra Bose International Airport in Kalkutta in Indien erhalten. Der Reisedetailhändler wird dort sechs Duty-Free-Geschäfte betreiben, davon zwei im Abflug- und vier im Ankunftsbereich.

Damit werde die Präsenz im indischen Reisehandel über den Flughafen in Bangalore hinaus weiter ausgebaut, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit.

cf/ls