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06.10.2026 18:36:36

Avolta erhält 20-Jahres-Duty-Free-Vertrag am Flughafen Seattle-Tacoma

Avolta
42.82 CHF 0.71%
Kaufen Verkaufen

Basel (awp) - Avolta hat über seine Marke Hudson einen neuen 20-jährigen Duty-Free-Vertrag am Flughafen Seattle-Tacoma erhalten. Das Abkommen umfasst mehr als 2800 Quadratmeter neue Verkaufsfläche in drei Terminals.

Avolta wird dort neben internationalen Duty-Free-Angeboten auch lokale Produkte und Erlebnisse anbieten, wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilte.

awp-robot/ys

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