Avolta baut Aktivität in Bulgarien aus und eröffnet sechs neue Läden

Basel (awp) - Der Reisedetailhändler Avolta (vormals Dufry) baut sein Geschäft an den bulgarischen Flughäfen Burgas und Varna aus. Dazu werden sechs neue Geschäfte zu den bisherigen zehn Laden im Bulgarien hinzukommen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit.

Damit erweitere Avolta seine seit zehn Jahren bestehende Partnerschaft mit Fraport Twin Star Airport Management in Bulgarien. Die Verkaufsfläche in dem Land erhöhe sich mit dem Deal um 630 Quadratmeter auf dann 2700 Quadratmeter. Die Entwicklung der Läden erfolge in zwei Phasen und soll bis im Sommer 2025 abgeschlossen sein.

Die Vereinbarung mit Fraport Twin Star Airport Management hat eine Laufzeit von acht Jahren. Bei den Flughäfen Burgas und Varna handele es sich um die zweit- und drittstärksten frequentierten Flughäfen des Landes.

