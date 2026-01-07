Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’324 0.0%  SPI 18’384 0.2%  Dow 49’059 -0.8%  DAX 25’122 0.9%  Euro 0.9316 0.2%  EStoxx50 5’924 -0.1%  Gold 4’458 -0.8%  Bitcoin 72’352 -2.9%  Dollar 0.7974 0.3%  Öl 60.2 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Rheinmetall345850NVIDIA994529Zurich Insurance1107539Novartis1200526Swiss Re12688156Partners Group2460882Idorsia36346343
Top News
Warner Bros.-Aktie kaum beeindruckt: WBD-Board entscheidet gegen Paramounts Übernahmeangebot
Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln
Alpine Select-Aktie: Starke Gewinnsteigerung 2025
Avolta-Aktie: Zwei langfristige Aufträge am Flughafen Palm Beach
Kudelski-Aktie: Nagravision soll auch EFL-Spiele vor illegalen Streams schützen
Suche...
Plus500 Depot

Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Laufzeit von je zehn Jahren 07.01.2026 20:32:00

Avolta-Aktie: Zwei langfristige Aufträge am Flughafen Palm Beach

Avolta-Aktie: Zwei langfristige Aufträge am Flughafen Palm Beach

Der Basler Flughafenshop-Spezialist Avolta hat am Palm Beach International Airport in Florida zwei Konzessionen mit einer Laufzeit von je zehn Jahren erhalten.

Avolta
47.36 CHF 3.10%
Kaufen Verkaufen
Damit stärkt das Unternehmen seine Präsenz in Nordamerika, wie es am Mittwoch mitteilte.

Die Verträge umfassen insgesamt 1281 Quadratmeter Verkaufs- und Gastronomieflächen. Sie sind Teil eines umfassenden Ausbau- und Modernisierungsprojekts des Flughafens.

Im Bereich Detailhandel wird die Avolta-Tochter Hudson vier neue Fach- und Convenience-Stores eröffnen. Parallel baut Avolta das Gastronomiegeschäft aus: Die Tochter HMSHost plant mehrere Restaurants und Schnellverpflegungskonzepte im Concourse B und im Hauptterminal, die ab Sommer in Betrieb gehen sollen. Die neuen Angebote setzen auf digitale Lösungen wie Self-Checkout, Bestellterminals und mobile Bezahlfunktionen.

to/jb

Basel (awp)

Weitere Links:

Avolta-Aktie etwas leichter: Neues Restaurant am Flughafen Heathrow geplant

Bildquelle: Kekyalyaynen / Shutterstock.com

Nachrichten zu Avolta (ex Dufry)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten