Avolta-Aktie: Zwei langfristige Aufträge am Flughafen Palm Beach

Damit stärkt das Unternehmen seine Präsenz in Nordamerika, wie es am Mittwoch mitteilte.

Die Verträge umfassen insgesamt 1281 Quadratmeter Verkaufs- und Gastronomieflächen. Sie sind Teil eines umfassenden Ausbau- und Modernisierungsprojekts des Flughafens.

Im Bereich Detailhandel wird die Avolta-Tochter Hudson vier neue Fach- und Convenience-Stores eröffnen. Parallel baut Avolta das Gastronomiegeschäft aus: Die Tochter HMSHost plant mehrere Restaurants und Schnellverpflegungskonzepte im Concourse B und im Hauptterminal, die ab Sommer in Betrieb gehen sollen. Die neuen Angebote setzen auf digitale Lösungen wie Self-Checkout, Bestellterminals und mobile Bezahlfunktionen.

to/jb

Basel (awp)