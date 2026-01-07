Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Laufzeit von je zehn Jahren
|
07.01.2026 20:32:00
Avolta-Aktie: Zwei langfristige Aufträge am Flughafen Palm Beach
Der Basler Flughafenshop-Spezialist Avolta hat am Palm Beach International Airport in Florida zwei Konzessionen mit einer Laufzeit von je zehn Jahren erhalten.
Die Verträge umfassen insgesamt 1281 Quadratmeter Verkaufs- und Gastronomieflächen. Sie sind Teil eines umfassenden Ausbau- und Modernisierungsprojekts des Flughafens.
Im Bereich Detailhandel wird die Avolta-Tochter Hudson vier neue Fach- und Convenience-Stores eröffnen. Parallel baut Avolta das Gastronomiegeschäft aus: Die Tochter HMSHost plant mehrere Restaurants und Schnellverpflegungskonzepte im Concourse B und im Hauptterminal, die ab Sommer in Betrieb gehen sollen. Die neuen Angebote setzen auf digitale Lösungen wie Self-Checkout, Bestellterminals und mobile Bezahlfunktionen.
to/jb
Basel (awp)