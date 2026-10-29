Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’581 -0.1%  SPI 20’585 -0.1%  Dow 52’475 0.2%  DAX 25’704 0.4%  Euro 0.9231 0.0%  EStoxx50 6’168 0.1%  Gold 4’026 -0.7%  Bitcoin 66’048 -1.7%  Dollar 0.8281 0.1%  Öl 114.8 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335On113454047Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Samsung-Aktie unter Verkaufsdruck: Rekordgewinn reicht dem Markt nicht
Aktien von Infineon, SUSS und Co.: Warum die Deutsche Bank jetzt auf Halbleiterwerte setzt
MTU-Aktie: Mehr Optimismus fürs Gesamtjahr nach mehr Wachstum im dritten Quartal
Volkswagen-Aktie knickt ein: Autobauer rutscht tief in die roten Zahlen
Henkel-Aktie: Umsatzziel 2026 erhöht - Margen- und Gewinnziel konkretisiert
Suche...

Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Bücher geöffnet 29.10.2026 07:13:36

Avolta-Aktie: Umsatz wächst schneller, Margendruck nimmt ab

Avolta-Aktie: Umsatz wächst schneller, Margendruck nimmt ab

Beim Reisedetailhändler Avolta lassen die Belastungen durch den Iran-Krieg und die Anlaufkosten neuer Standorte allmählich nach.

Avolta
45.82 CHF 1.37%
Kaufen Verkaufen
Sowohl beim Umsatzwachstum als auch bei der Profitabilität zeigte sich im dritten Quartal eine Verbesserung.

In den ersten neun Monaten erzielte Avolta einen bereinigten Umsatz (Core-Umsatz) von 10,4 Milliarden Franken, was einem organischen Wachstum von 4,1 Prozent entspricht. Ohne die Auswirkungen des Iran-Kriegs hätte das Wachstum laut dem Unternehmen bei 5,2 Prozent gelegen.

Im dritten Quartal beschleunigte sich das organische Wachstum auf 4,6 Prozent, nachdem es im zweiten Quartal noch 2,9 Prozent betragen hatte. Zugleich trugen laut Avolta neue Geschäftsaktivitäten zunehmend zum Umsatz bei.

Margendruck lässt nach

Auch bei der Profitabilität machten sich die Belastungen durch den Iran-Krieg und die Anlaufkosten neuer Standorte weiterhin bemerkbar. Allerdings schwächte sich der Margendruck im dritten Quartal ab.

Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 11,6 Prozent und damit noch rund 40 Basispunkte unter dem Vorjahr. Im zweiten Quartal hatte der Rückstand noch 60 Basispunkte betragen.

Wie stark die Belastungen ins Gewicht fallen, zeigt ein Blick auf die ersten neun Monate. Ohne die Auswirkungen des Iran-Kriegs und die Anlaufkosten neuer Geschäftsaktivitäten wäre die Marge laut Avolta um 20 Basispunkte auf 10,4 Prozent gestiegen. Tatsächlich sank sie jedoch um 20 Basispunkte auf 10,0 Prozent.

Zu den neuen Standorten gehören insbesondere die Flughäfen Shanghai-Pudong und New York JFK. Dort hatten unter anderem Bauverzögerungen und der Aufbau neuer Geschäftsabläufe den Betrieb beeinträchtigt.

Nach Angaben des Unternehmens kommen die neuen Standorte zunehmend auf Touren. Gleichzeitig zeigen Massnahmen zur Verbesserung der Profitabilität und der Cashflow-Generierung Wirkung.

Mittelfristziele trotz Gegenwind bestätigt

Auch zu Beginn des Schlussquartals setzte Avolta sein Wachstum fort, wenn auch mit etwas geringerem Tempo. Im Oktober lag das organische Umsatzwachstum nach vorläufigen Zahlen bei rund 4 Prozent. Nach Angaben des Unternehmens entwickelte sich das Geschäft dabei in allen Regionen weiterhin gut.

Trotz der anhaltenden Belastungen hält Avolta an seinen Mittelfristzielen bis 2027 fest. Die bereits 2022 lancierte Strategie "Destination 2027" sieht ein durchschnittliches jährliches organisches Umsatzwachstum von 5 bis 7 Prozent und eine jährliche Verbesserung der bereinigten EBITDA-Marge um 20 bis 40 Basispunkte vor.

In den vergangenen beiden Jahren lag Avolta damit auf Kurs. Das organische Wachstum erreichte 2024 insgesamt 6,3 Prozent und 2025 noch 5,5 Prozent. In den ersten neun Monaten 2026 fiel das Wachstum hingegen schwächer aus, während die Marge gegenüber dem Vorjahreszeitraum sogar zurückging.

jl/to

Basel (awp)

Weitere Links:

VW-Aktie: Autonomes Fahren im Praxistest beim Fahrzeugumschlag im Emder Hafen

Bildquelle: create jobs 51 / Shutterstock
In eigener Sache

Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung

Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Avolta (ex Dufry)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Avolta (ex Dufry)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

08:17 UBS Logo UBS KeyInvest: S&P 500 – Weiter aufwärts
07:30 Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
28.10.26 Logo WHS Fed-Entscheidung LIVE: Heute Abend zählt jedes Wort von Warsh – kommt der nächste Zinsschock?
28.10.26 Tesla hebt ab: Zwischen Show und Fusion
28.10.26 Marktüberblick: Werte mit KI-Bezug gesucht
28.10.26 Rekordhoch rückt näher
27.10.26 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (65%) auf Bayer AG
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’185.03 19.73 SYBKYU
Short 15’494.16 13.90 SNBC4U
Short 16’087.44 8.85 S0B82U
SMI-Kurs: 14’581.10 28.10.2026 17:30:07
Long 13’987.04 19.86 SWBSHU
Long 13’669.86 13.97 S2BY4U
Long 13’065.03 8.87 SUTB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie sackt ab: Grossbank vermeldet Umsatz- und Gewinnsteigerung - Rückkaufprogramm soll bis 2027 abgeschlossen sein
Logitech-Aktie bricht zweistellig ein: Ergebnis über Erwartungen - Zulieferer-Ausfall drückt kommende Umsätze
Bayer Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Bayer
SK hynix-Aktie springt zweistellig an: Speicherchiphersteller übertrifft Erwartungen - KI-Boom führt zu rasantem Wachstum
Cisco Aktie News: Anleger schicken Cisco am Abend auf rotes Terrain
Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an UBS-Aktie
Fed legt Zinspause ein: US-Börsen beenden Handel im Plus -- SMI schliesst in Rot -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI stark
Sandoz-Aktie sackt kräftig ab: Generika-Spezialist passt Prognose an - Biosimilars mit Lieferengpässen
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit Verlusten
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochnachmittag mit Kursverlusten

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.