Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
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09.09.2026 07:39:00
Avolta-Aktie: Test von Zahlungen mit Stablecoins am Flughafen Zürich
Der Reisedetailhändler Avolta testet am Flughafen Zürich erstmals direkte Zahlungen mit Stablecoins.
Der Pilotversuch läuft vom 9. bis 25. September im Duty-Free-Geschäft "Level 2" am Flughafen Zürich, wie Avolta am Mittwoch mitteilte. Bezahlt wird über einen QR-Code. Die Transaktion erfolgt direkt zwischen dem Kunden und Avolta, ohne traditionelle Kartennetzwerke oder zwischengeschaltete Zahlungsanbieter.
jl/rw
Basel (awp)
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