Avolta-Aktie: Test von Zahlungen mit Stablecoins am Flughafen Zürich

Kunden können dabei ihre Einkäufe direkt aus ihrer digitalen Wallet bezahlen.

Der Pilotversuch läuft vom 9. bis 25. September im Duty-Free-Geschäft "Level 2" am Flughafen Zürich, wie Avolta am Mittwoch mitteilte. Bezahlt wird über einen QR-Code. Die Transaktion erfolgt direkt zwischen dem Kunden und Avolta, ohne traditionelle Kartennetzwerke oder zwischengeschaltete Zahlungsanbieter.

jl/rw

Basel (awp)