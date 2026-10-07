Avolta-Aktie steigt: Konzern erhält 20-Jahres-Duty-Free-Vertrag am Flughafen Seattle-Tacoma

Das Abkommen umfasst mehr als 2800 Quadratmeter neue Verkaufsfläche in drei Terminals.

Avolta wird dort neben internationalen Duty-Free-Angeboten auch lokale Produkte und Erlebnisse anbieten, wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilte.

Die Avolte-Aktie steigt im Schweizer Handel zwischenzeitlich um 0,51 Prozent auf 43,36 Franken.

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Basel (awp)