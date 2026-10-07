Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
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07.10.2026 09:27:00
Avolta-Aktie steigt: Konzern erhält 20-Jahres-Duty-Free-Vertrag am Flughafen Seattle-Tacoma
Avolta hat über seine Marke Hudson einen neuen 20-jährigen Duty-Free-Vertrag am Flughafen Seattle-Tacoma erhalten.
Avolta wird dort neben internationalen Duty-Free-Angeboten auch lokale Produkte und Erlebnisse anbieten, wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilte.Die Avolte-Aktie steigt im Schweizer Handel zwischenzeitlich um 0,51 Prozent auf 43,36 Franken.
awp-robot/ys
Basel (awp)
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