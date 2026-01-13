Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’365 -0.5%  SPI 18’404 -0.5%  Dow 49’157 -0.9%  DAX 25’421 0.1%  Euro 0.9327 0.2%  EStoxx50 6’030 0.2%  Gold 4’592 -0.1%  Bitcoin 75’373 3.7%  Dollar 0.8009 0.4%  Öl 65.4 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall345850UBS24476758Sika41879292Nestlé3886335Roche1203204NVIDIA994529Swiss Re12688156Novartis1200526Lonza1384101Alphabet A29798540
Top News
JPMorgan-Aktie gibt ab: Übernahme von Apple Card zehrt an Gewinn
Delta-Aktie in Rot: Im Tagesgeschäft weniger verdient - Gewinnziel für 2026 enttäuscht
HIAG-Aktie: NorthC Schweiz wird durch langjährigen Mietvertrag zu einem der grössten HIAG-Mieter
Avolta-Aktie: Neugestaltung von 12 Food- und Getränkestandorten am Flughafen Genf
Zuckerfabriken Aarberg und Frauenfeld-Aktie: Betrieb in Frauenfeld wieder aufgenommen
Suche...
Plus500 Depot

Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Neuer Auftrag 13.01.2026 20:52:37

Avolta-Aktie: Neugestaltung von 12 Food- und Getränkestandorten am Flughafen Genf

Avolta-Aktie: Neugestaltung von 12 Food- und Getränkestandorten am Flughafen Genf

Der Basler Flughafenshop-Spezialist Avolta hat einen Auftrag am Flughafen Genf erhalten.

Avolta
47.21 CHF -1.53%
Kaufen Verkaufen
Dort übernimmt das Unternehmen die Neugestaltung und den Betrieb von 12 Standorten mit Essens- und Getränkeangebot, wie Avolta am Dienstagabend mitteilte. In den nächsten sechs Jahren solle das Angebot auf einer Fläche von über 3000 Quadratmetern überarbeitet und komplett neu gestaltet werden.

jb/

Basel/Genf (awp)

Weitere Links:

Avolta-Aktie in Grün: Avolta erhält Duty-Free-Konzession am Flughafen Shanghai Pudong

Bildquelle: Kekyalyaynen / Shutterstock.com

Nachrichten zu Avolta (ex Dufry)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten