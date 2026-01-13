Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
13.01.2026 20:52:37
Avolta-Aktie: Neugestaltung von 12 Food- und Getränkestandorten am Flughafen Genf
Der Basler Flughafenshop-Spezialist Avolta hat einen Auftrag am Flughafen Genf erhalten.
Avolta am Dienstagabend mitteilte. In den nächsten sechs Jahren solle das Angebot auf einer Fläche von über 3000 Quadratmetern überarbeitet und komplett neu gestaltet werden.
jb/
Basel/Genf (awp)
Nachrichten zu Avolta (ex Dufry)
|
18:30
|Avolta to redevelop F&B offering at Geneva Airport (EQS Group)
|
16:29
|Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
12:29
|Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Dienstagmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
09:29
|Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Dienstagvormittag in Rot (finanzen.ch)
|
08.01.26
|Avolta-Aktie fester: Zwei langfristige Aufträge am Flughafen Palm Beach (AWP)