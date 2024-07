Avolta-Aktie: Neuer Zehnjahresvertrag mit Flughafen in Nigeria

Der Reisedetailhändler wird während zehn Jahren einen Laden am Murtala Muhammed International Airport in der grössten nigerianischen Stadt Lagos führen, heisst es in einer Mitteilung vom Freitagabend.

Avolta hat das neue Duty-Free-Geschäft am grössten Flughafen Nigerias bereits eröffnet. Der 400 Quadratmeter grosse Laden gehört zum neu errichteten Terminal 2 des Flughafens und wurde so gestaltet, dass er "den Geschmack internationaler Reisender sowie der bedeutenden nigerianischen Diaspora trifft".

Das neue Geschäft ergänzt laut der Mitteilung die beiden bereits bestehenden Geschäfte, die Avolta seit 2015 im Terminal 1 desselben Flughafens betreibt, und das Geschäft im Nnamdi Azikiwe International Airport in der nigerianischen Hauptstadt Abuja. Der neu abgeschlossene Zehnjahresvertrag sei ein Meilenstein für Avolta und dessen Marktpräsenz in Afrika, heisst es.

Basel (awp)