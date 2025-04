Avolta-Aktie leichter: Avolta soll Läden an Shanghai Pudong International Airport eröffnen

Insgesamt betreibt der Reisedetailhändler damit neun Shops am Flughafen in Shanghai.

Die Ladenfläche erstreckt sich dabei auf 1400 Quadratmeter, wie es in der Mitteilung vom Mittwoch heisst. Das Angebot an die Flugreisenden beinhaltet den Angaben zufolge diverse Angebote aus Detailhandel und Gastronomie.

Das Basler Unternehmen weitet damit wie angestrebt die Präsenz in Asien aus. Die Region gilt als die am schnellsten wachsende im Reisedetailhandel. Gleichzeitig leistet sie aber nach Regionen den geringsten Beitrag zum Umsatz der Gruppe.

Entsprechend will Avolta in den kommenden Jahr in Asien besonders stark zulegen. Der Umsatzanteil der Region von aktuell etwa 4 Prozent soll in den kommenden rund zwei Jahren verdoppelt werden. Längerfristig soll der Anteil gar auf 20 bis 25 Prozent steigen.

