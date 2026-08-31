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31.08.2026 16:29:00

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Avolta (ex Dufry). Die Avolta (ex Dufry)-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 45,82 CHF.

Avolta
45.83 CHF 0.19%
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Die Avolta (ex Dufry)-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 45,82 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'334 Punkten steht. In der Spitze büsste die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 45,66 CHF ein. Bei 46,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 38'329 Avolta (ex Dufry)-Aktien umgesetzt.

Bei 55,80 CHF markierte der Titel am 25.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,78 Prozent könnte die Avolta (ex Dufry)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2025 bei 39,60 CHF. Mit einem Kursverlust von 13,57 Prozent würde die Avolta (ex Dufry)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Avolta (ex Dufry) seine Aktionäre 2025 mit 1,15 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,19 CHF je Aktie ausschütten. Am 12.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Avolta (ex Dufry) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,06 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Avolta (ex Dufry) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.17 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 2.17 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2027 veröffentlicht. Avolta (ex Dufry) dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.03.2028 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,62 CHF je Aktie in den Avolta (ex Dufry)-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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