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31.08.2026 12:29:00

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Montagmittag mit Verlusten

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Montagmittag mit Verlusten

Die Aktie von Avolta (ex Dufry) gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Avolta (ex Dufry)-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 45,90 CHF ab.

Avolta
46.01 CHF 0.57%
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Die Avolta (ex Dufry)-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 45,90 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'348 Punkten steht. Die Avolta (ex Dufry)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 45,80 CHF ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,20 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 20'592 Avolta (ex Dufry)-Aktien umgesetzt.

Am 25.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 55,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 21,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2025 bei 39,60 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,73 Prozent.

Zuletzt erhielten Avolta (ex Dufry)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,15 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,19 CHF aus. Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,06 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,06 CHF je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Avolta (ex Dufry) mit einem Umsatz von insgesamt 2.17 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2027 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 07.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,62 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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