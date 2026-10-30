Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Vormittag stärker

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Avolta (ex Dufry) zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,1 Prozent auf 47,94 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'920 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Avolta (ex Dufry)-Aktie sogar auf 48,06 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,72 CHF. Von der Avolta (ex Dufry)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'918 Stück gehandelt.

Am 25.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,80 CHF an. Der derzeitige Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie liegt somit 14,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,60 CHF. Dieser Wert wurde am 30.10.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie ist somit 17,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 1,15 CHF an Avolta (ex Dufry)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,21 CHF aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020. Avolta (ex Dufry) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,06 CHF je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2.17 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.17 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.03.2027 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Avolta (ex Dufry) rechnen Experten am 07.03.2028.

Experten taxieren den Avolta (ex Dufry)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,49 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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