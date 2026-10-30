Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) verteidigt am Nachmittag Tendenz

Die Avolta (ex Dufry)-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 47,46 CHF an der Tafel. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der derzeit bei 25'829 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 48,06 CHF. Die Avolta (ex Dufry)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 47,18 CHF ab. Mit einem Wert von 47,72 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 51'416 Avolta (ex Dufry)-Aktien den Besitzer.

Am 25.06.2026 markierte das Papier bei 55,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 39,60 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie ist somit 16,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,15 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,21 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020 vor. Avolta (ex Dufry) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,06 CHF je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2.17 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.17 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Avolta (ex Dufry) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 10.03.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Avolta (ex Dufry)-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 07.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Avolta (ex Dufry)-Gewinn in Höhe von 3,49 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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