Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der Avolta (ex Dufry)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 47,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der aktuell bei 25'908 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 48,06 CHF. In der Spitze fiel die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 47,18 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,72 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 26'898 Avolta (ex Dufry)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,80 CHF) erklomm das Papier am 25.06.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,72 Prozent. Am 30.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,60 CHF. Mit einem Kursverlust von 16,46 Prozent würde die Avolta (ex Dufry)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,15 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,21 CHF. Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,06 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,06 CHF erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Avolta (ex Dufry) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.17 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 2.17 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.03.2027 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Avolta (ex Dufry)-Anleger Experten zufolge am 07.03.2028 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Avolta (ex Dufry) ein EPS in Höhe von 3,49 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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