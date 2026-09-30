Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

Um 09:28 Uhr ging es für das Avolta (ex Dufry)-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 44,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'568 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bei 44,56 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,00 CHF. Der Tagesumsatz der Avolta (ex Dufry)-Aktie belief sich zuletzt auf 4'277 Aktien.

Bei 55,80 CHF markierte der Titel am 25.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.10.2025 bei 39,60 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Avolta (ex Dufry)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,19 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Avolta (ex Dufry) 1,15 CHF aus. Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 2.17 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.17 Mrd. CHF gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Avolta (ex Dufry) am 09.03.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 07.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Avolta (ex Dufry) im Jahr 2026 3,61 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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