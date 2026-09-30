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30.09.2026 16:29:00

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Nachmittag stärker

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Nachmittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Avolta (ex Dufry). Die Avolta (ex Dufry)-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 44,10 CHF.

Avolta
43.10 CHF -1.87%
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Im SIX SX-Handel gewannen die Avolta (ex Dufry)-Papiere um 16:28 Uhr 1,0 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'295 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bei 44,56 CHF. Bei 44,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Avolta (ex Dufry)-Aktie belief sich zuletzt auf 50'200 Aktien.

Bei einem Wert von 55,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.06.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Avolta (ex Dufry)-Aktie 26,53 Prozent zulegen. Am 30.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 39,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie 10,20 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,19 CHF, nach 1,15 CHF im Jahr 2025. Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal waren -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2.17 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Avolta (ex Dufry) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Avolta (ex Dufry) rechnen Experten am 07.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Avolta (ex Dufry)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,61 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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