Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) präsentiert sich am Mittag fester

Um 12:28 Uhr sprang die Avolta (ex Dufry)-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 44,16 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'352 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 44,56 CHF. Bei 44,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Avolta (ex Dufry)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22'968 Stück gehandelt.

Am 25.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 55,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 26,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,60 CHF. Dieser Wert wurde am 30.10.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Avolta (ex Dufry)-Aktie 11,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,15 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,19 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie. Avolta (ex Dufry) veröffentlichte am 12.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,06 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,06 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 2.17 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 09.03.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Avolta (ex Dufry) möglicherweise am 07.03.2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Avolta (ex Dufry) einen Gewinn von 3,61 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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