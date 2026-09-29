Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
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29.09.2026 09:29:00
Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) zeigt sich am Vormittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Avolta (ex Dufry). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 43,14 CHF zu.
Die Avolta (ex Dufry)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 43,14 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'365 Punkten steht. Die Avolta (ex Dufry)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 43,30 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 42,70 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'556 Avolta (ex Dufry)-Aktien.
Am 25.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie liegt somit 22,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2025 Kursverluste bis auf 39,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Avolta (ex Dufry)-Aktie damit 8,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,15 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,19 CHF. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020. Das EPS lag bei -1,06 CHF. Ein Jahr zuvor waren -1,06 CHF je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Avolta (ex Dufry) mit einem Umsatz von insgesamt 2.17 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Avolta (ex Dufry) am 09.03.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der Avolta (ex Dufry)-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 07.03.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Avolta (ex Dufry) ein EPS in Höhe von 3,61 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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