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29.09.2026 16:29:00

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Nachmittag mit Aufschlag

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Nachmittag mit Aufschlag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Avolta (ex Dufry). Zuletzt sprang die Avolta (ex Dufry)-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 44,00 CHF zu.

Avolta
44.10 CHF 1.91%
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Im SIX SX-Handel gewannen die Avolta (ex Dufry)-Papiere um 16:28 Uhr 2,2 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'513 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Avolta (ex Dufry)-Aktie sogar auf 44,12 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 42,70 CHF. Von der Avolta (ex Dufry)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 50'853 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 55,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.06.2026). Mit einem Zuwachs von 26,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2025 bei 39,60 CHF. Der derzeitige Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie liegt somit 11,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,19 CHF. Im Vorjahr hatte Avolta (ex Dufry) 1,15 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020 vor. Avolta (ex Dufry) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,06 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 2.17 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Avolta (ex Dufry) 2.17 Mrd. CHF umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2027 erfolgen. Experten kalkulieren am 07.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Avolta (ex Dufry).

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Avolta (ex Dufry) ein EPS in Höhe von 3,61 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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