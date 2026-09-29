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29.09.2026 12:29:00

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Dienstagmittag im Plus

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Dienstagmittag im Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Avolta (ex Dufry). Zuletzt ging es für das Avolta (ex Dufry)-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 43,26 CHF.

Avolta
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Um 12:28 Uhr ging es für das Avolta (ex Dufry)-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 43,26 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'525 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bei 43,38 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,70 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 16'294 Avolta (ex Dufry)-Aktien umgesetzt.

Am 25.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Avolta (ex Dufry)-Aktie derzeit noch 28,99 Prozent Luft nach oben. Am 30.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,46 Prozent könnte die Avolta (ex Dufry)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,15 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,19 CHF. Avolta (ex Dufry) gewährte am 12.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Avolta (ex Dufry) ein EPS von -1,06 CHF in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Avolta (ex Dufry) im vergangenen Quartal 2.17 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Avolta (ex Dufry) 2.17 Mrd. CHF umsetzen können.

Am 09.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Avolta (ex Dufry) veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 07.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,61 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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