Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Avolta (ex Dufry)-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 04:28 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 34,86 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 18'107 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Avolta (ex Dufry)-Aktie sogar auf 35,32 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,94 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 48'696 Avolta (ex Dufry)-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,26 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie. Bei 29,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 13.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Avolta (ex Dufry)-Aktie mit einem Verlust von 16,81 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,700 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,775 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie. Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Avolta (ex Dufry) am 02.11.2023 vor. Das vergangene Quartal hat Avolta (ex Dufry) mit einem Umsatz von insgesamt 2.36 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.12 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 11,54 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 30.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Avolta (ex Dufry) dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,47 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch