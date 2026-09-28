Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
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28.09.2026 09:29:00
Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) gewinnt am Montagvormittag an Fahrt
Die Aktie von Avolta (ex Dufry) gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Avolta (ex Dufry)-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 42,92 CHF.
Das Papier von Avolta (ex Dufry) konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 42,92 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'450 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Avolta (ex Dufry)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 43,02 CHF aus. Bei 42,70 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 4'085 Avolta (ex Dufry)-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.06.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie liegt somit 23,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 39,60 CHF. Mit Abgaben von 7,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für Avolta (ex Dufry)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,15 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,19 CHF ausgeschüttet werden. Avolta (ex Dufry) gewährte am 12.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -1,06 CHF. Ein Jahr zuvor waren -1,06 CHF je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Avolta (ex Dufry) 2.17 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.17 Mrd. CHF umgesetzt worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2027 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 07.03.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,61 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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