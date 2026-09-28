Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Montagnachmittag freundlich

Um 16:28 Uhr stieg die Avolta (ex Dufry)-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 43,26 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'546 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 43,34 CHF. Bei 42,70 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 40'582 Avolta (ex Dufry)-Aktien gehandelt.

Am 25.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,80 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,99 Prozent. Am 30.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,60 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,46 Prozent.

Nach 1,15 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,19 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie. Avolta (ex Dufry) veröffentlichte am 12.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.17 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.17 Mrd. CHF eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2027 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 07.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,61 CHF je Aktie in den Avolta (ex Dufry)-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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