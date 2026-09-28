Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
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28.09.2026 12:29:00
Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Mittag mit Abschlägen
Die Aktie von Avolta (ex Dufry) gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Avolta (ex Dufry)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 42,36 CHF.
Die Avolta (ex Dufry)-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 42,36 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'395 Punkten realisiert. Die Avolta (ex Dufry)-Aktie gab in der Spitze bis auf 42,36 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,70 CHF. Bisher wurden via SIX SX 16'950 Avolta (ex Dufry)-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 55,80 CHF markierte der Titel am 25.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Avolta (ex Dufry)-Aktie somit 24,09 Prozent niedriger. Am 30.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 39,60 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie ist somit 6,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,15 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,19 CHF. Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF gegenüber -1,06 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat Avolta (ex Dufry) im vergangenen Quartal 2.17 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Avolta (ex Dufry) 2.17 Mrd. CHF umsetzen können.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 07.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Avolta (ex Dufry).
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,61 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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