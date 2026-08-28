Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) präsentiert sich am Vormittag fester

Das Papier von Avolta (ex Dufry) konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 46,54 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'496 Punkten liegt. Die Avolta (ex Dufry)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 46,92 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,64 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'781 Avolta (ex Dufry)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 55,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.06.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 19,90 Prozent könnte die Avolta (ex Dufry)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2025 Kursverluste bis auf 39,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,19 CHF. Im Vorjahr hatte Avolta (ex Dufry) 1,15 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Avolta (ex Dufry) liess sich am 12.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Avolta (ex Dufry) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,06 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 2.17 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Avolta (ex Dufry) 2.17 Mrd. CHF umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 07.03.2028 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Avolta (ex Dufry)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,62 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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