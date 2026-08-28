Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) behauptet sich am Freitagnachmittag

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die Avolta (ex Dufry)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 46,32 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der zurzeit bei 26'498 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bei 46,92 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Avolta (ex Dufry)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 45,54 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,64 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 37'434 Avolta (ex Dufry)-Aktien umgesetzt.

Am 25.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 55,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 20,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2025 Kursverluste bis auf 39,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,51 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,15 CHF an Avolta (ex Dufry)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,19 CHF. Avolta (ex Dufry) gewährte am 12.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,06 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,06 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 2.17 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Avolta (ex Dufry) wird am 09.03.2027 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Avolta (ex Dufry)-Anleger Experten zufolge am 07.03.2028 werfen.

Experten taxieren den Avolta (ex Dufry)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,62 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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