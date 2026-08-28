Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’400 0.1%  SPI 20’271 0.0%  Dow 53’560 0.0%  DAX 26’570 0.8%  Euro 0.9377 0.0%  EStoxx50 6’486 1.0%  Gold 4’459 -3.1%  Bitcoin 62’612 -3.0%  Dollar 0.8091 0.6%  Öl 89.3 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Accelleron Industries116936091Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
AXA-Aktie: Versicherer meldet viele Hagelschäden an Autos und beschädigte Dächer
Wendepunkt in der Robotik: Unitree-Gründer Wang sieht den "ChatGPT-Moment" der Branche
Nach mehr als zehn Jahren: Club Med soll in Hongkong an die Börse zurückkehren
National Grid-Aktie & Co. im Fokus: So setzt dieser Fondsmanager gegen den KI-Hype
Suche...
Plus500 Depot

Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.08.2026 16:29:00

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) behauptet sich am Freitagnachmittag

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) behauptet sich am Freitagnachmittag

Die Aktie von Avolta (ex Dufry) zeigt sich am Freitagnachmittag ohne grosse Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Avolta (ex Dufry)-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 46,32 CHF.

Avolta
45.75 CHF -1.73%
Kaufen Verkaufen

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die Avolta (ex Dufry)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 46,32 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der zurzeit bei 26'498 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bei 46,92 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Avolta (ex Dufry)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 45,54 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,64 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 37'434 Avolta (ex Dufry)-Aktien umgesetzt.

Am 25.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 55,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 20,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2025 Kursverluste bis auf 39,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,51 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,15 CHF an Avolta (ex Dufry)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,19 CHF. Avolta (ex Dufry) gewährte am 12.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,06 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,06 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 2.17 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Avolta (ex Dufry) wird am 09.03.2027 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Avolta (ex Dufry)-Anleger Experten zufolge am 07.03.2028 werfen.

Experten taxieren den Avolta (ex Dufry)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,62 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Avolta (ex Dufry)-Aktie

Avolta-Aktie tiefer: Karibik-Expansion mit Mehrheitsübernahme von Penha Duty Free

Avolta-Aktie fester: Duty-Free-Vertrag am Flughafen Kalkutta erhalten

Avolta-Aktie im Plus: Reisedetailhändler vom Iran-Krieg gebremst - Ziele dennoch bestätigt

In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Avolta (ex Dufry)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten