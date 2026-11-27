Die Avolta (ex Dufry)-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 48,52 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'422 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 48,30 CHF ein. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,50 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 19'132 Avolta (ex Dufry)-Aktien.

Bei 55,80 CHF erreichte der Titel am 25.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Avolta (ex Dufry)-Aktie damit 13,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 40,90 CHF fiel das Papier am 09.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie 15,70 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Avolta (ex Dufry)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,20 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Avolta (ex Dufry) 1,15 CHF aus. Avolta (ex Dufry) veröffentlichte am 12.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,06 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,06 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 2.17 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.17 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.03.2027 terminiert. Am 07.03.2028 wird Avolta (ex Dufry) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,45 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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