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27.10.2026 09:29:00
Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Vormittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Avolta (ex Dufry) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Avolta (ex Dufry)-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 45,04 CHF.
Die Avolta (ex Dufry)-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 45,04 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'345 Punkten notiert. Im Tief verlor die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 45,02 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,32 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 912 Avolta (ex Dufry)-Aktien umgesetzt.
Am 25.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Avolta (ex Dufry)-Aktie 23,89 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 39,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2025). Der derzeitige Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie liegt somit 13,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,15 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,19 CHF. Avolta (ex Dufry) gewährte am 12.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Avolta (ex Dufry) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.17 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2027 erfolgen. Experten kalkulieren am 07.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Avolta (ex Dufry).
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,49 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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