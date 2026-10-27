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27.10.2026 12:29:00
Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) zeigt sich am Dienstagmittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Avolta (ex Dufry). Im SIX SX-Handel gewannen die Avolta (ex Dufry)-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.
Das Papier von Avolta (ex Dufry) legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 45,56 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'492 Punkten tendiert. Die Avolta (ex Dufry)-Aktie legte bis auf 45,68 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 45,32 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18'191 Avolta (ex Dufry)-Aktien.
Bei 55,80 CHF erreichte der Titel am 25.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Avolta (ex Dufry)-Aktie mit einem Kursplus von 22,48 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2025 Kursverluste bis auf 39,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass Avolta (ex Dufry)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,19 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Avolta (ex Dufry) 1,15 CHF aus. Am 12.03.2020 hat Avolta (ex Dufry) die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF gegenüber -1,06 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Avolta (ex Dufry) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.17 Mrd. CHF im Vergleich zu 2.17 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.
Voraussichtlich am 09.03.2027 dürfte Avolta (ex Dufry) Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Avolta (ex Dufry) rechnen Experten am 07.03.2028.
Experten taxieren den Avolta (ex Dufry)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,49 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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