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27.08.2026 09:29:00

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Donnerstagvormittag schwächer

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Donnerstagvormittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Avolta (ex Dufry). Die Aktionäre schickten das Papier von Avolta (ex Dufry) nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 47,10 CHF.

Avolta
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Um 09:28 Uhr fiel die Avolta (ex Dufry)-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 47,10 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'324 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Avolta (ex Dufry)-Aktie ging bis auf 46,84 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,08 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 3'619 Avolta (ex Dufry)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.06.2026 auf bis zu 55,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Avolta (ex Dufry)-Aktie somit 15,59 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2025 bei 39,60 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Avolta (ex Dufry) seine Aktionäre 2025 mit 1,15 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,19 CHF je Aktie ausschütten. Am 12.03.2020 hat Avolta (ex Dufry) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Avolta (ex Dufry) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,06 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 2.17 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Avolta (ex Dufry) wird am 09.03.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 07.03.2028 dürfte Avolta (ex Dufry) die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Avolta (ex Dufry)-Aktie in Höhe von 3,62 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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