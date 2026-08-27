Avolta (ex Dufry) Aktie News: Anleger schicken Avolta (ex Dufry) am Mittag auf rotes Terrain

Um 12:28 Uhr rutschte die Avolta (ex Dufry)-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 46,82 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'355 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 46,74 CHF ein. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 47,08 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Avolta (ex Dufry)-Aktien beläuft sich auf 22'915 Stück.

Am 25.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Avolta (ex Dufry)-Aktie 19,18 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,60 CHF am 30.10.2025. Abschläge von 15,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,19 CHF. Im Vorjahr hatte Avolta (ex Dufry) 1,15 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Avolta (ex Dufry) liess sich am 12.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Avolta (ex Dufry) ein Ergebnis je Aktie von -1,06 CHF vermeldet. Umsatzseitig standen 2.17 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Avolta (ex Dufry) 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Am 09.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 07.03.2028 wird Avolta (ex Dufry) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,62 CHF je Aktie in den Avolta (ex Dufry)-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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