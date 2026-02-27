Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456

27.02.2026 12:29:00

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Mittag leichter

Die Aktie von Avolta (ex Dufry) gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Avolta (ex Dufry)-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 51,40 CHF.

Avolta
51.52 CHF -0.42%
Kaufen Verkaufen

Die Avolta (ex Dufry)-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 51,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'304 Punkten steht. Im Tief verlor die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 51,20 CHF. Bei 51,95 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Avolta (ex Dufry)-Aktie belief sich zuletzt auf 13'498 Aktien.

Am 17.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 52,95 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Avolta (ex Dufry)-Aktie derzeit noch 3,02 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,50 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Avolta (ex Dufry)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,08 CHF ausgeschüttet werden. Am 12.03.2020 lud Avolta (ex Dufry) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 2.17 Mrd. CHF, gegenüber 2.17 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 09.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Avolta (ex Dufry)-Gewinn in Höhe von 2,51 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

