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26.11.2026 09:29:00
Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Avolta (ex Dufry). Das Papier von Avolta (ex Dufry) konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,8 Prozent auf 48,64 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Avolta (ex Dufry) nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 1,8 Prozent auf 48,64 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'149 Punkten notiert. Bei 48,64 CHF markierte die Avolta (ex Dufry)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 48,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 2'243 Avolta (ex Dufry)-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.06.2026 bei 55,80 CHF. Gewinne von 14,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.10.2026 bei 40,90 CHF. Abschläge von 15,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,20 CHF. Im Vorjahr hatte Avolta (ex Dufry) 1,15 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 12.03.2020 lud Avolta (ex Dufry) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal waren -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 2.17 Mrd. CHF gegenüber 2.17 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 10.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Avolta (ex Dufry) möglicherweise am 07.03.2028 präsentieren.
Experten taxieren den Avolta (ex Dufry)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,45 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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