Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,9 Prozent auf 48,68 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'242 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 48,96 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,60 CHF. Bisher wurden heute 27'294 Avolta (ex Dufry)-Aktien gehandelt.

Am 25.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,80 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,63 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2026 bei 40,90 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,15 CHF an Avolta (ex Dufry)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,20 CHF. Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020. Avolta (ex Dufry) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,06 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Avolta (ex Dufry) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.17 Mrd. CHF im Vergleich zu 2.17 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.03.2027 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 07.03.2028.

In der Avolta (ex Dufry)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,45 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Avolta (ex Dufry)-Aktie

Avolta-Aktie im Plus: Zehnjähriger Vertrag stärkt Gastronomiegeschäft in Nashville

Avolta-Aktie fest: Konzern plant erstes PDL-Café am Flughafen Dubai

Avolta-Aktie springt an: Umsatz wächst schneller, Margendruck nimmt ab