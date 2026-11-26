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26.11.2026 12:29:00
Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Donnerstagmittag freundlich
Die Aktie von Avolta (ex Dufry) zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,6 Prozent auf 48,52 CHF zu.
Das Papier von Avolta (ex Dufry) legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,6 Prozent auf 48,52 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'166 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bisher bei 48,96 CHF. Bei 48,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 14'612 Avolta (ex Dufry)-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 55,80 CHF erreichte der Titel am 25.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Avolta (ex Dufry)-Aktie damit 13,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 40,90 CHF fiel das Papier am 09.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Avolta (ex Dufry)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,15 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,20 CHF aus. Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020 vor. Das EPS lag bei -1,06 CHF. Ein Jahr zuvor waren -1,06 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Avolta (ex Dufry) im vergangenen Quartal 2.17 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Avolta (ex Dufry) 2.17 Mrd. CHF umsetzen können.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.03.2027 terminiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Avolta (ex Dufry) möglicherweise am 07.03.2028 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,45 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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