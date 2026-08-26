Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) zeigt sich am Vormittag gestärkt

Um 09:28 Uhr stieg die Avolta (ex Dufry)-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 47,50 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'249 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bisher bei 47,50 CHF. Bei 46,94 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 3'811 Avolta (ex Dufry)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.06.2026 bei 55,80 CHF. Derzeit notiert die Avolta (ex Dufry)-Aktie damit 14,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 39,60 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie liegt somit 19,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 1,15 CHF an Avolta (ex Dufry)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,19 CHF aus. Avolta (ex Dufry) veröffentlichte am 12.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Avolta (ex Dufry) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,06 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.17 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.17 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Avolta (ex Dufry) wird am 09.03.2027 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Avolta (ex Dufry) rechnen Experten am 07.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Avolta (ex Dufry) einen Gewinn von 3,62 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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