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26.08.2026 16:29:00

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) tendiert am Nachmittag fester

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) tendiert am Nachmittag fester

Die Aktie von Avolta (ex Dufry) gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Avolta (ex Dufry)-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 47,28 CHF.

Avolta
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Im SIX SX-Handel gewannen die Avolta (ex Dufry)-Papiere um 16:28 Uhr 0,8 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'396 Punkten steht. In der Spitze legte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 47,70 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,94 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 28'443 Avolta (ex Dufry)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,80 CHF erreichte der Titel am 25.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 18,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.10.2025 bei 39,60 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,19 CHF, nach 1,15 CHF im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,06 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Avolta (ex Dufry) -1,06 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.17 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.17 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Avolta (ex Dufry) am 09.03.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Avolta (ex Dufry).

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Avolta (ex Dufry) einen Gewinn von 3,62 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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