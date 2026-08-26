Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Mittag auf grünem Terrain

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Avolta (ex Dufry) zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 46,98 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'315 Punkten notiert. Bei 47,70 CHF markierte die Avolta (ex Dufry)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,94 CHF. Bisher wurden via SIX SX 16'799 Avolta (ex Dufry)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,80 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2025 bei 39,60 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Avolta (ex Dufry)-Aktie 18,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Avolta (ex Dufry)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,19 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Avolta (ex Dufry) 1,15 CHF aus. Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020 vor. Das EPS lag bei -1,06 CHF. Ein Jahr zuvor waren -1,06 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 2.17 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Avolta (ex Dufry) 2.17 Mrd. CHF umgesetzt.

Avolta (ex Dufry) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Avolta (ex Dufry)-Anleger Experten zufolge am 07.03.2028 werfen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Avolta (ex Dufry)-Gewinn in Höhe von 3,62 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Avolta (ex Dufry)-Aktie

Avolta-Aktie tiefer: Karibik-Expansion mit Mehrheitsübernahme von Penha Duty Free

Avolta-Aktie fester: Duty-Free-Vertrag am Flughafen Kalkutta erhalten

Avolta-Aktie im Plus: Reisedetailhändler vom Iran-Krieg gebremst - Ziele dennoch bestätigt