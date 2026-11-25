Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 48,24 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 24'899 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bei 49,08 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 48,68 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 38'061 Avolta (ex Dufry)-Aktien umgesetzt.

Am 25.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,80 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,67 Prozent könnte die Avolta (ex Dufry)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 09.10.2026 Kursverluste bis auf 40,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,22 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 1,15 CHF an Avolta (ex Dufry)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,20 CHF aus. Avolta (ex Dufry) gewährte am 12.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal waren -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 2.17 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.17 Mrd. CHF gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.03.2027 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 07.03.2028.

In der Avolta (ex Dufry)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,45 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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