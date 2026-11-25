Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,8 Prozent auf 48,98 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'045 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 49,08 CHF erreichte die Avolta (ex Dufry)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 48,68 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 22'852 Avolta (ex Dufry)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.06.2026 markierte das Papier bei 55,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,92 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.10.2026 Kursverluste bis auf 40,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie 16,50 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,15 CHF an Avolta (ex Dufry)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,20 CHF. Am 12.03.2020 legte Avolta (ex Dufry) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Avolta (ex Dufry) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,06 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Avolta (ex Dufry) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.17 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 2.17 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Avolta (ex Dufry)-Bilanz für Q4 2026 wird am 10.03.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Avolta (ex Dufry) rechnen Experten am 07.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,45 CHF je Aktie in den Avolta (ex Dufry)-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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