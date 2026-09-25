Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) legt am Freitagvormittag zu

Die Avolta (ex Dufry)-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 42,44 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'420 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 42,66 CHF zu. Bei 42,30 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1'959 Avolta (ex Dufry)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.06.2026 bei 55,80 CHF. Der derzeitige Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie liegt somit 23,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2025 bei 39,60 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,69 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,15 CHF an Avolta (ex Dufry)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,19 CHF. Am 12.03.2020 lud Avolta (ex Dufry) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Avolta (ex Dufry) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,06 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Avolta (ex Dufry) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.17 Mrd. CHF im Vergleich zu 2.17 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2027 erfolgen. Die Veröffentlichung der Avolta (ex Dufry)-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 07.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Avolta (ex Dufry)-Gewinn in Höhe von 3,61 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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