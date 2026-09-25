Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
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25.09.2026 16:29:00
Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Nachmittag stärker
Die Aktie von Avolta (ex Dufry) gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Avolta (ex Dufry) nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 42,56 CHF.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,8 Prozent auf 42,56 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'372 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 42,92 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,30 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 51'849 Avolta (ex Dufry)-Aktien umgesetzt.
Am 25.06.2026 markierte das Papier bei 55,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,11 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 39,60 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Avolta (ex Dufry)-Aktie derzeit noch 6,95 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,19 CHF. Im Vorjahr erhielten Avolta (ex Dufry)-Aktionäre 1,15 CHF je Wertpapier. Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Avolta (ex Dufry) ein Ergebnis je Aktie von -1,06 CHF vermeldet. Mit einem Umsatz von 2.17 Mrd. CHF, gegenüber 2.17 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Avolta (ex Dufry) am 09.03.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 07.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,61 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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